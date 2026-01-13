Polis aracı şarampole devrildi: 2 yaralı

KAR YAĞIŞI KAZAYA NEDEN OLDU: POLİS ARACI ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Erzincan-Sivas kara yolunun Sarıgöl Mahallesi mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan polis aracı şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalelerinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.