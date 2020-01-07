Masaj salonuna fuhuş baskını: 3'ü kadın 4 kişi tutuklandı 07.01.2020 17:15

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce İzmit'te masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlatıldı. Polis ekipleri, internet üzerinden reklam verildiğini ve masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti. Masaj salonuna baskın düzenleyen ekipler, A.B., S.S., F.E. ve E.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 3'ü kadın 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.