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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024, 19:37 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2024, 19:37

Marmaris'te tur teknesi alev alev yandı, yaralılar var! Çok sayıda yolcu...

Marmaris'te Amazon Koyu açıklarındaki 20 metre uzunluğundaki bir tur teknesinde, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören teknedeki yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı panikle suya atlarken, bir kısmı ise yardıma gelen çevredeki botlar, tur teknelerindekiler ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yanan tekneden 39 kişi tahliye edilirken, içlerinden vücudunda yanık olan 4 kişi kıyıya çıkarılıp, buradaki ambulansla hastaneye sevk edildi. Yanan tekneye ise başta Aksaz Deniz AÜ Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müdahalede bulunulurken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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