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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 17:47 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 17:47

Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde 25 adreste yapılan aramada, 13 şüpheli yakalandı, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, makineli tabanca, 26 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 47 şarjör, 2 bin 147 fişek, G-3 piyade tüfeği dipçiği, çelik yelek, 2 dedektör, 17 cep telefonu, 18 SIM kartı ve hafıza kartı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde 25 adreste yapılan aramada, 13 şüpheli yakalandı, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, makineli tabanca, 26 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 47 şarjör, 2 bin 147 fişek, G-3 piyade tüfeği dipçiği, çelik yelek, 2 dedektör, 17 cep telefonu, 18 SIM kartı ve hafıza kartı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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