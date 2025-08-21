Mardin'de dehşet: 2 kız kardeş evlerinde ölü bulundu!

YAKINLARI HABER ALAMADI

Olay, Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde meydana geldi. Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

EVE GİREN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde iki kardeşin cansız bedenini buldu.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmasının ardından iki kardeşin cansız bedeni, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.