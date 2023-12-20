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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 23:49 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 00:01

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde küllükte unutulan sigara evi yaktı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evde yanık unutulan sigara nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan olmazken ev sahibi son anda dışarı çıkarıldı.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın 4. katında oturan M.K. sigarasını yanık unuttu. Yere düşen sigara mobilyaları tutuşturarak yangına sebebiyet verdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkondan yangına müdahale ederken, bir taraftan da evde mahsur kalan, M.K.'yi polis eşliğinde evden çıkardılar. Yangın kontrol altına alınırken, apartmanı duman sarması ve doğal gaz patlamasına karşı polis tüm apartman sakinlerini evlerinden çıkartıldı.

Yangın nedeniyle büyük bir panik yaşadıklarını söyleyen apartman sakinlerinden Sudenaz Akkan, "Biz 3. katta oturuyorduk. Bir anda gürültüler oldu. Hemen dışarıya çıktık. Sonra aklıma geldi, aşağı indikten sonra tekrar eve çıkarak evde mahsur kalan 3 kedimi kurtardım. Çok korkmuşlar" dedi.
Yangının sigaradan çıktığını belirten apartman yöneticisi Süleyman Kaya, "Yemek yerken sigara yakmış, uyumuş kalmış. Sigara yere düşmüş, yangın çıkmış. İtfaiye polis ve sağlık ekipleri geldiler. Yangını söndürdüler. Apartman sakinlerini dumandan etkilenmemesi için dışarıya çıkarttılar" dedi.

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