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Manisa’da ölümcül kaza: Araç ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı
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Manisa'da ölümcül kaza: Araç ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 20:35 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 01:51

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi İzmir-Ankara Karayolu Avşar Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazası, derin bir üzüntüye neden oldu. Saat 17.30 sıralarında gerçekleşen kazada, Abdullah Özgüven (71) yönetimindeki 32 AE 428 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan ana yola çıkan Sezai Gök (46) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikleti önüne alarak sürükleyen hafif ticari araç, emniyet şeridinde duran 45 J 6394 plakalı servis aracına arkadan çarparak durabildi.

Kaza yerine yapılan ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde motosiklet sürücüsü Sezai Gök'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Özgüven ise kazada yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZADAN GERİDE KALANLAR

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sezai Gök'ün, Turgutlu İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nde çalıştığı ve ilçedeki 7 Eylül Stadyumu'nda görev yaptığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar, Gök'ün görev yaptığı stadyumda tanınan ve sevilen bir isim olduğunu belirtti.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin detaylı inceleme başlatırken kazanın trafik düzenine etkileri kısa sürede giderildi. Turgutlu halkı, yaşanan bu elim olay karşısında üzüntüsünü dile getirdi.

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