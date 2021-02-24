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Manisa'da arpa yüklü tır ters döndü! Yaralılar var

Manisa'da arpa yüklü tır ters döndü! Yaralılar var
24.02.2021 09:01
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Gece saatlerinde Manisa'nın Kula ilçesinde arpa yüklü bir tır kaza yaptı. Ters dönen tırda sıkışan iki kişi itfaiye yardımıyla kurtarılırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Manisa'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki bir TIR, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen TIR içerisinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılırken, iki kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 23.40 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Gündüz idaresindeki 63 SL 271 plakalı arpa yüklü TIR, Kula'dan İzmir yönüne seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, bir süre savrulduktan sonra takla atarak yolun sağ tarafından bulunan tarlada ters şekilde durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, TIR içerisinde sıkışan sürücü Hasan Gündüz ve TIR'da yolcu olarak bulunan İbrahim Çetiz(60) ise, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 yaralı, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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