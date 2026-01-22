SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıManavgat’ta şüpheli ölüm: Silah cesedin altından çıktı!Manavgat’ta şüpheli ölüm: Silah cesedin altından çıktı!Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 11:52 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Antalya’nın Manavgat ilçesinde 50 yaşındaki bir adam evinde vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede suç aleti silahın cesedin altında olduğu belirlenirken, ölümdeki sır perdesini otopsi raporu aralayacak.Bunlar da Var 01:10Malatya’da ölümlü kaza: 25 yaşındaki Enes kurtarılamadı! 21.01.2026Çarşamba 00:24Mersin depremi kamerada! 3.9 ile sallanan Erdemli'den ilk görüntüler geldi 21.01.2026Çarşamba 00:51Başkan Erdoğan ile Shaquille O’Neal'ın atış düellosu kamerada! 21.01.2026Çarşamba 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026SalıCANLI YAYIN