Maltepe’de çatı katında yangın paniği

Maltepe’de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Maltepe'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN NASIL ÇIKTI?
Olay, saat 17.20 sıralarında Maltepe Çınar Mahallesi Tuğçe Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı kısa sürede alevlere teslim olurken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İTFAİYE KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

CAN KAYBI YOK
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

