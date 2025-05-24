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Malatya’da yaşlı adam evinde başından vurulmuş halde bulundu
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Malatya’da yaşlı adam evinde başından vurulmuş halde bulundu

Giriş Tarihi: 24.05.2025 20:23:09

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanda yalnız yaşayan 69 yaşındaki Z.A., evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Polis olayın intihar olabileceğini değerlendirirken, soruşturma sürüyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Azerbaycan Sokak'ta, saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Z.A.'nın (69) ikametinden silah sesi duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri, yaşlı adamın başından tek kurşunla vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucu olayın intihar olabileceğini değerlendirirken, şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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