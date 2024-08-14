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Malatya'da korkunç kaza! 2 ölü, 4 yaralı
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Malatya'da korkunç kaza! 2 ölü, 4 yaralı

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024, 21:21   |   Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024, 21:24

Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Demirelli idaresindeki 06 EJR 920 plakalı otomobil ile A.T. yönetimindeki 44 ABN 797 plakalı araç ve Hasan Hüseyin Demirtaş idaresindeki 34 GRA 101 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Hasan Hüseyin Demirtaş (68) olay yerinde, Nurettin Demirelli (53) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, A.T., H.Ç., Y.G. ile H.Ö. yaralandı. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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