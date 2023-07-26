PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, 18:27

Malatya'da kan donduran olay! Eşi tarafından bıçaklanan Büşra, hastanede öldü

Malatya'da, tartıştığı eşi Mehmet Alper (33) tarafından bıçaklanan Büşra Alper (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Büşra Alper'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Mehmet Alper'in emniyetteki sorgulaması ise sürüyor.

Malatya'da, tartıştığı eşi Mehmet Alper (33) tarafından bıçaklanan Büşra Alper (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Topsöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Alper ile eşi Büşra Alper arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Alper, bıçakla eşi Büşra Alper'i yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Büşra Alper, gürültüyü duyan komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Büşra Alper, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Büşra Alper'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan Mehmet Alper'in emniyetteki sorgulaması ise sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Malatya'da kan donduran olay! Eşi tarafından bıçaklanan Büşra, hastanede öldü
26.07.2023Çarşamba
SON DAKİKA I İstanbul'un en sıcak gününde orman yangını
26.07.2023Çarşamba
İzmir ve Afyonkarahisar'da orman yangını
26.07.2023Çarşamba
İstanbul Beykoz'da orman yangını! İşte o anlar... | VİDEO
26.07.2023Çarşamba
İstanbul’da termometreler 43 dereceyi gördü
26.07.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Zam farkları ne zaman yatacak? 02:57
Zam farkları ne zaman yatacak?
26.07.2023Çarşamba
400 bin TL’lik “deyim” sorusu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya zorlu anlar yaşattı! 13:27
Milyoner'de 400 bin TL’lik “deyim” sorusu!
26.07.2023Çarşamba
Adana’da kahvehanecinin 2 kişiyi vurduğu ve intihar ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı 02:04
Adana’daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı!
26.07.2023Çarşamba
’’Fuhuş’’ iddiasıyla kocasının gittiği masaj salonunu bastı | VİDEO 03:35
Kocasının gittiği masaj salonunu bastı!
26.07.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA