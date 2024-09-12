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Malatya'da iki grubun silahlı çatışmasında tezgahtar ile müşteri yaralandı
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Malatya'da iki grubun silahlı çatışmasında tezgahtar ile müşteri yaralandı

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 15:40 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 15:40

Malatya'da, cadde ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda tezgahtar ile bir müşteri yaralandı. Olay, 14.00 sıralarında kent merkezi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, bölgede ki bir işyerinde tezgahtar olarak çalışan M.G.'nin sol bağına müşteri M.G.'nin ise sağ bacağına kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan ekipler 1'i dolu 4 kovan bulurken, olaya karıştıkları belirlenen 2 zanlı bir adet tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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