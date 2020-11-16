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Bilecik'te adliye çıkışı dehşet! Duruşma çıkışı pompalı tüfekle eşine ve kayınpederine kurşun yağdırdı

Bilecik'te adliye çıkışı dehşet! Duruşma çıkışı pompalı tüfekle eşine ve kayınpederine kurşun yağdırdı
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Bilecik'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan boşanma davasının taraflarından olan Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini duruşma çıkışında pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.


Bilecik'te Onur Acar (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Cemile Nur Acar (23) ile kayınpederi Abdullah Duman'ı (48) aralarındaki başka bir ceza davasının duruşmasının çıkışında pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.



Kentte geçen yıl Onur Acar ile evlenen Cemile Nur Acar, Temmuz ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için Bilecik Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Bu süreçte aralarında yaşanan kavgalar nedeniyle Onur Acar ve eşi Cemile Nur Acar mahkemelik oldu. Bugün aralarındaki kavga nedeniyle açılan ceza davasına katılan Onur Acar, adliye çıkışında eşi Cemile Nur Acar ve babası Abdullah Duman'a adliye yakınındaki Cumhuriyet Parkı'nda aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açtı.

İlk belirlemelere göre 14 kez ateş eden Onur Acar, eşi ve kayınpederini ağır yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan baba ve kızı, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Duman ve Acar'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan Onur Acar ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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