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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 01:13 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 01:36

Madrigal’in bateristi Sanlı Akgün’den 49. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "Zulme sessiz kalmayın" çağrısı!

49. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde en iyi müzik grubu seçilen Madrigal'in bateristi Sanlı Akgün, ödül konuşmasında Filistin'e destek mesajı verdi. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çeken Akgün, "Hayallerine ulaşmayı bırakın,yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var, lütfen buna da duyarlı olalım" dedi. Ayrıca 49. Altın Kelebek Ödül Töreni sunucusu Cem Davran da Gazze'de yaşananlara tepki göstererek "Yanı başımızda büyük bir zulüm var. Yanı başımızda kardeşlerimiz var, onların çocukları var. Filistin'de yapılanı da unutmayalım ne olursunuz. Tamam hayat devam etsin, ama o çocuklar şeker de yiyebilsinler bırakın ya." şeklinde konuştu.

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