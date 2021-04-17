RAMAZAN İMSAKİYE
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Kütahya’da elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti

Kütahya’da elektrik akımına kapılan adam hayatını kaybetti
17.04.2021 19:11
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Kütahya'da, evinin bodrum katında ahşap işi yaptığı sırada elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Arslan'ın 3 ay önce babasını koronavirüsten kaybettiği öğrenildi.


Menekşe Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 çocuk babası 45 yaşındaki , kendi yaptığı aparatla amatör olarak ahşap yakma sanatını icra etmeye başladı. Bir süre çalışan Arslan, elektrik akımına kapıldı. Arslan, yakınları tarafından hareketsiz şekilde yerde yatarken bulundu. Durumun ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Arslan'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın ölüm haberini öğrenen yakınları sinir krizleri geçirdi. Arslan'ın 3 ay önce babasını koronavirüsten kaybettiği öğrenildi. 3 ay içinde ikinci kez ölüm haberi ile yıkılan anne , sinir krizleri geçirdi.

Fatih Arslan'ın cenazesi otopsi için Morgu'na kaldırıldı.

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