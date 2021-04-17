RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı

Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı

Meteoroloji toz uyarısında bulunmuştu, gökyüzünden çamur yağdı
17.04.2021 19:32
Ana Sayfa 01:24
Bakan Soylu'dan göçmenlere...
Ana Sayfa 00:24
Taşıdığı tabutun direği Fatih...
Ana Sayfa 00:51
Samsun'da facianın eşiğinden...
Ana Sayfa 02:11
Gönül Dağı 24. Bölüm ön izleme...
Ana Sayfa 01:13
Siyanürden 1200 kat tehlikeli!...
Ana Sayfa 01:34
Bakan Soylu uyardı: İptal...
Ana Sayfa 12:50
17-25 Aralık'taki çirkin oyun...
Ana Sayfa 02:25
Hadise’den Ebru Gündeş ve Reza...
Ana Sayfa 08:54
Özal mezarı başında anıldı
Ana Sayfa 03:01
Dikkat! Çamur yağabilir!
Ana Sayfa 02:01
Karantina olması gerekirken...
Ana Sayfa 02:11
Serenay ve Haldun Demirhisar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün toz bulutu uyarısından sonra Tekirdağ’da gökyüzünden adeta çamur yağdı. Halk, araçları üzerinde biriken çamurları temizlemekle meşgul oldu.


Genel Müdürlüğünün başta olmak üzere , 'de Afrika Kaynaklı 'Toz taşınımı' uyarısının ardından gece saatlerinde 'da gökyüzünde toz sonucu oluşan çamur yağdı.

Etkili olan yağış sonrası araçların üzeri çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar, araçları üzerinde biriken çamurları temizlemeye çalıştı.

Yaşam Videoları