Kuryeden muhteşem piyano performansı: Hiçbir eğitim almadım

Sipariş götürdüğü otelde piyano çalmasıyla sosyal medyada gündem olan 19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir, "Ben klasik bir Türk genciyim. Okumaya çalışan, hayatını idame ettirmeye çalışan, hayalleri yönünde ilerlemeye çalışan bir Türk genciyim. Şu an özel bir üniversitede tasarım ve modelleme bölümünde okuyorum. Hocalarım bana destek oluyor. Şu an bir dijital piyanom var. Kasımpaşa'da çalışıyorum. Beyoğlu'nda otele paket götürmeye gittiğimde piyanoyu gördüm. 'Çalabilir miyim?' dedim. Piyanoyu görünce çalmak istedim, içimde bir his doğdu çalmak için. Sorduğum zaman bana izin verdiler. Orada toplam 3 kez piyano çaldım, ilk seferinde 28 bin izlenmişti. İkinci kez gittiğimde kendileri çalmamı istedi. Çocukluğumdan beri annem babam piyano konusunda bana destek oluyordu. 8. sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum, annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim. 1 sene org çaldım sonrasında yükselterek dijital piyano aldım" ded dedi.