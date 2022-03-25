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Kuruyan barajda yürüyorlardı eriyen karlarla su seviyesi yeniden yükseldi

Kuruyan barajda yürüyorlardı eriyen karlarla su seviyesi yeniden yükseldi
25.03.2022 09:31

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Sivas’ın Ulaş içesinde kuraklığın etkisiyle suların çekildiği Karacalar barajında bol yağışlarla birlikte su seviyesini yükseldi. Sivas'ın Ulaş ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Karacalar köyüne 1995-2001 yılları arasında inşa edilen Karacalar barajı, son yıllarda yaşanan kuraklığın ve yanlış tarımsal sulamanın etkisiyle tamamen kuruma noktasına gelmişti. Suyu metrelerce çekilen baraj, yağan bol karın erimesi ile birlikte yeniden su tutu. Geçmişte yüzmeye korktukları barajın üzerinde geçtiğimiz yürüyen köy sakinlerinin ise yüzü güldü. Köy sakinlerinden, eski muhtar Erdal Cengi, tarımsal sulamada barajın çok önemli olduğunu ve geçen seneye göre bu yaz daha fazla sulama yapabileceklerini düşündüğünü söyledi.

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