Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz? Dr. Ender Saraç A Haber canlı yayınında uyardı

29.07.2020 12:47

Kurban Bayramı'nda iki gün kala uzmanlar kurban eti tüketimi konusunda uyarılarda bulunmayı sürdürüyor. Peki bayramda nasıl beslenmeliyiz, öğünlerde nelere dikkat etmeliyiz? Kurban eti nasıl tüketilmeli? Dr. Ender Saraç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili soruları yanıtladı. Saraç, "Kurban eti kilo aldırmaz" ifadelerini kullanarak yanında yenilirse kilo aldıracak besinler konusunda uyardı.

Kurban bayramına sayılı günler kala uzmanlar kurban etlerinin tüketilmesi ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Peki bayramda nasıl beslenmeliyiz? Kurban bayramında hangi öğünde ne yemeli? Kurban eti nasıl tüketilmeli?A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, canlı yayında aktardı. Aile hekimi Dr. Ender Saraç, A Haber canlı yayınında önemli uyarılarda bulundu.

ETİ YEMEDEN ÖNCE BUNU YAPIN

Saraç, "Kavurma da yenecek pilav da yenecek karpuz da yenecek. Ama ne yaparsak kilo almayız bedenimizi hasta etmeyiz? Taze etin pişirilmesi ve hazmı zordur. Mümkünse eti yemeden önce biraz kekiğe batırın o kekik ağırlığın alacaktır. 1-2 saat kekiğin içinde beklerse çok iyi olur. Sonra onu yakmadan pişirin. Mutlaka kimyon koyun. Bir tane defne yaprağı hazmedilmesine yardımcı olur. Bir parça da acı koyarsanız daha kolay hazmederiz. dedi.

KURBAN ETİ KİLO ALDIRMAZ AMA...

Kilo aldıran besinler konusunda uyarılarda bulunan Saraç, "Kurban eti çok kilo aldırmaz vıcık vıcık kuyruk yağıyla yapmadıysanız. Yanında yediğiniz pilav, makarna, ekmek, patates, hamur işleri özellikle de tok karnına yenilen tatlı kilo aldırır." ifadelerini kullandı.