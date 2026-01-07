PODCAST CANLI YAYIN
Küfürleştiği arkadaşını tabanca ile yaraladı

Küfürleştiği arkadaşını tabanca ile yaraladı

Adana’da Gökhan Y., küfürleştiği arkadaşı Burkay Ö.'yü tabancayla yaraladı. Olayda kullandığı silahla beraber yakalanan şüpheli, sağlık kontrolü çıkışında “Ölüm Allah'ın emri” diye bağırdı.

ARKADAŞ KAVGASI KANLI BİTTİ

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Y. ile arkadaşı Burkay Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle küfürleşme çıktı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Gökhan Y., belinden çıkardığı tabancayla Burkay Ö.'ye ateş etti. Kurşunların bacaklarına ve koluna isabet etmesiyle Burkay Ö. yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burkay Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

Kaçan şüpheli Gökhan Y., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Gökhan Y., sağlık kontrolü çıkışında "Ölüm Allah'ın emri" diye bağırdı. Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Süper Kupa | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu - GOL İZLE
Süper Kupa | Fenerbahçe - Samsunspor: 1-0 | Kerem Aktürkoğlu - GOL İZLE
Konya Aziziye Camii'nde uygunsuz videoya soruşturma!
Konya Aziziye Camii'nde uygunsuz videoya soruşturma!
Şanlıurfa’da asansör faciası: 1 ölü!
Şanlıurfa’da asansör faciası: 1 ölü!
Mahalle berberinin öldüğü kaza kamerada!
Mahalle berberinin öldüğü kaza kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle