Küfürleştiği arkadaşını tabanca ile yaraladı

ARKADAŞ KAVGASI KANLI BİTTİ

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Y. ile arkadaşı Burkay Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle küfürleşme çıktı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Gökhan Y., belinden çıkardığı tabancayla Burkay Ö.'ye ateş etti. Kurşunların bacaklarına ve koluna isabet etmesiyle Burkay Ö. yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burkay Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

Kaçan şüpheli Gökhan Y., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Gökhan Y., sağlık kontrolü çıkışında "Ölüm Allah'ın emri" diye bağırdı. Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.