Küfürleştiği arkadaşını tabanca ile yaraladı
Adana’da Gökhan Y., küfürleştiği arkadaşı Burkay Ö.'yü tabancayla yaraladı. Olayda kullandığı silahla beraber yakalanan şüpheli, sağlık kontrolü çıkışında “Ölüm Allah'ın emri” diye bağırdı.
ARKADAŞ KAVGASI KANLI BİTTİ
Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Y. ile arkadaşı Burkay Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle küfürleşme çıktı.
TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Gökhan Y., belinden çıkardığı tabancayla Burkay Ö.'ye ateş etti. Kurşunların bacaklarına ve koluna isabet etmesiyle Burkay Ö. yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı.
YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burkay Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI
Kaçan şüpheli Gökhan Y., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.
DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Gökhan Y., sağlık kontrolü çıkışında "Ölüm Allah'ın emri" diye bağırdı. Şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.