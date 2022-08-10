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Küçükçekmece’de motosikletle gelen şüpheliler 1 kişiyi sokak ortasında vurarak öldürdü

Küçükçekmece’de motosikletle gelen şüpheliler 1 kişiyi sokak ortasında vurarak öldürdü
10.08.2022 08:57 - Son Güncelleme: 10.08.2022 08:57

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Küçükçekmece’de motosikletle gelen şüpheliler sokak ortasında bulunan bir kişiyi silahla vurarak öldürdü. Şüpheliler motosikleti olay yerinde bırakıp kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle dükkan önüne gelen şüpheliler silahla sokak ortasında bulunan bir kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle vurdu. Daha sonra şüpheliler geldikleri motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vurularak kanlar içinde yatan kişi, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

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