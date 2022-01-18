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Küçükçekmece’de küçük kızların içki hırsızlığı kameraya yansıdı

Küçükçekmece’de küçük kızların içki hırsızlığı kameraya yansıdı
18.01.2022 14:13

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Küçükçekmece’de bir tekel bayisine giren yaşı küçük iki kızdan birisi, eline aldığı içkinin önce fotoğrafını çekti, daha sonra da montuna saklayıp çaldı. Yaşı küçük kızların içki hırsızlığı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece İkitelli’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir tekel bayisine giren yaşı küçük iki kızdan birisi işyeri sahibiyle konuştu, diğeri ise dolaptan içki alarak incelemeye başladı. İşyeri sahibi kıza yaşının küçük olduğunu söyleyince, küçük kız dikkati dağıtmak için fotoğrafını çekip, büyük birisine "bu mu" diye soracağını söyledi. Küçük kız telefonla içkinin fotoğrafını çektikten sonra dolaba geri götürdü. Bu sırada kızlardan birisi kasa bölümünde işyeri sahibiyle konuşarak oyalamaya çalışırken, diğeri ise dolaba koyuyormuş gibi yaptığı içkiyi, montuna sakladı. Küçük kızlar yakalanmamak için tekel bayisinden hızla çıkarak kaçtı. Küçük kızların içki hırsızlığı ise anbean güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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