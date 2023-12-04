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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023, 00:50 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 01:26

Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Önce 50 metrelik elektrik direğine çıktı sonra intihar etmeye çalıştı

Küçükçekmece'de şaşırtan bir olay yaşandı. Boşandığı eşini ve çocuklarını özlediğini söyleyen Tarık Aslan, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıkarak 112 ekiplerine intihar ihbarında bulundu. Polis ve arkadaşlarının ikna çabaları üzerine aşağıya inen Aslan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, 20.00 sıralarında Atakent Mahallesi, Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan Tarık Aslan, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Ardından Aslan, telefonuyla 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin direk altına hava yastığı açılmasıyla birlikte, hattaki elektrik kesildi. Eşi ve çocuklarının gelmesini isteyen Aslan'ı müzakereci polisler aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Arkadaşlarının da ikna çabaları üzerine Aslan aşağıya inerek sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Tarık Aslan'ın daha önce de aynı yerde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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