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Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Bir anda neye uğradığını şaşırdı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı! Bir anda neye uğradığını şaşırdı
27.08.2020 15:18

İstanbul Eyüpsultan'da yolda yürüyen bir çocuğa 2 köpek saldırdı. Saldırı sonrası korkarak kaçan küçük çocuk annesine sarılırken, hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.


Eyüpsultan'da yolda yürüyen 9 yaşındaki çocuğa 2 köpek saldırdı. Saldırı anları ile çocuğun koşup, annesine sarıldığı anlar kameralara yansıdı.



Olay, Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi'nde dün meydana geldi. 9 yaşındaki Yusuf G. yolda yürürken, iki köpeğin saldırısına uğradı. Korkarak, kaçan küçük çocuk yere düştü.

Tekrar ayağa kalkan çocuk annesi Gülşah G.'ye sarıldı. Köpekler de bu sırada çocuğu kovalamayı bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yusuf G.'nin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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