PODCAST CANLI YAYIN
Fethiye’de yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

Fethiye’de yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

Fethiye-Ortaca seferini yapan yolcu minibüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, Kaymakam Fatih Akkaya da kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 48 HO 2015 plakalı yolcu minibüsü, Fethiye-Ortaca seferi sırasında Yanıklar Mahallesi'ne geldiği sırada yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan sürücü ile 6 yolcu kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, kaza alanında incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bunlar da Var

GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
GOL: Rizespor 5 - 0 Pendikspor | Antonio Augusto
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
RİZEDE GOL YAĞMURU: Rizespor 3 - 0 Pendikspor | Valentin Mihaila
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Bursa’da feci motosiklet kazası: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti
Polatlı’da feci kaza: Estetik doktoru vefat etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle