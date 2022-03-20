Köye yerleşen 3 çocuk annesi kadın devletten aldığı destekle çiftlik kurdu

Elazığ’da şehir hayatından sıkılan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım, eşini de ikna ederek köye yerleşti. Yıldırım, devletten aldığı yüzde 65 hibe ile çiftlik kurarak hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı. Elazığ’da yaşayan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım (37), evlendikten sonra merkezde market işleten eşi Yıldıray Yıldırım’ı hayvancılık yapmak için ikna etti. Ardından şehre 38 kilometre uzaklıktaki Koruk köyüne yerleşen çift, aldıkları 100 koyun ile çadırda hayvancılığa başladı. Ayfer Yıldırım, en iyi bildiği iş olan baba mesleği hayvancılığı profesyonel anlamda yapmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuru yaptı. Şartları yerine getiren Yıldırım, 1 milyon 300 bin liralık projesine yüzde 65 destek aldı. Yıldırım, devletten aldığı 880 bin liralık hibe ile çiftlik, süt sağım merkezi, ambar ve ev kurdu. Eşi ile sırt sırta vererek canla başla çalışan Yıldırım, koyun sayısını beş katına çıkardı. Hayvancılığın kolay olduğunu dile getiren Yıldırım, tüm kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söyledi.