Çakarlı aracın hava filtresinden esrar çıktı

Gayrettepe’de şüphe üzerine çakar tertibatı olan bir otomobili durduran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları detaylı aramada aracın hava filtresine saklanmış esrar ele geçirdi. Uyuşturucuların bulunma anı kameralara yansırken, gözaltına alınan torbacı tutuklandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus timi, Gayrettepe’de üzerinde çakar tertibatı bulunan bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Araç sürücüsü Berkan K.’dan aşağıya inmesini isteyen polis, şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı. Sorguda herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan polis, şahsın üzerinde yaptığı aramada 10 parça halinde satışa hazır toplam 21 gram esrar ele geçirdi.