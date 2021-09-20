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Koronavirüs yüzünden İstanbul'u terk ettiler! Ganos Dağı'na yerleşen çift tüm ihtiyaçlarını doğadan karşılıyor

Koronavirüs yüzünden İstanbul'u terk ettiler! Ganos Dağı'na yerleşen çift tüm ihtiyaçlarını doğadan karşılıyor
DHA
20.09.2021 13:22 - Son Güncelleme: 20.09.2021 13:23
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Beyaz yakalı birçok çalışanın hayali bulundukları büyükşehirleri terk edip doğayla iç içe bir yaşamdır. Koronavirüs döneminde İstanbul'da yaşayan Nilüfer-Muzaffer Ayvacıklı çifti 12 yaşındaki çocuklarıyla bu hayali gerçekleştirdi. İstanbul Eminönü'nde düğün ve eğlence sektörüne yönelik iş yerini kapatan Nilüfer Ayvacıklı ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren eşi Muzaffer Ayvacıklı, koronavirüs salgını nedeniyle şehirden uzaklaşıp, Tekirdağ'ın Uçmakdere bölgesindeki Ganos Dağı eteklerine yerleşti. Burada römork üzerine inşa edilen mobil evde yaşamaya başlayan ve içini tamamen kendileri dekore eden çift, kent hayatından izole yaşam kurdu. Su kaynağı bulan, elektrik ihtiyacını ise güneş panelleri ile karşılayan çift, tarım yaparak da yiyeceklerini sağlıyor.


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