Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı | Video 29.03.2020 16:02

İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan bölgesinde görülen koronavirüs hastalığı, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen salgın, 11 Mart itibarıyla Türkiye'de de görüldü. Son açıklanan sayıya göre Türkiye'deki vaka sayısı 7 bini aşarken, ölü sayısı da 100'ü geçti. Peki koronavirüs ile grip arasında ne tür farklar var? Koronavirüsü grip hastalığından ayıran belirtiler nelerdir? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Şener, A Haber canlı yayınında koronavirüs ile grip arasındaki farkları açıkladı.