Haberler Video Yaşam Videoları Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı | Video
Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı | Video

Koronavirüs ve grip arasındaki farklar neler? Uzman isim A Haber canlı yayınında açıkladı | Video

29.03.2020 16:02

İlk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan bölgesinde görülen koronavirüs hastalığı, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen salgın, 11 Mart itibarıyla Türkiye'de de görüldü. Son açıklanan sayıya göre Türkiye'deki vaka sayısı 7 bini aşarken, ölü sayısı da 100'ü geçti. Peki koronavirüs ile grip arasında ne tür farklar var? Koronavirüsü grip hastalığından ayıran belirtiler nelerdir? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Şener, A Haber canlı yayınında koronavirüs ile grip arasındaki farkları açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları