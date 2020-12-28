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Koronavirüs salgınında kaktüs taleplerine yetişemiyor! Rizeli gurbetçi çay bahçesini söktü

Koronavirüs salgınında kaktüs taleplerine yetişemiyor! Rizeli gurbetçi çay bahçesini söktü
28.12.2020 10:27
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Koronavirüs salgınında Türkiye'den ve dünyadan kaktüs taleplerine yetişemeyen Rizeli gurbetçinin ilginç bir hikayesi var. Almanya'da uzun süre yaşadıktan sonra Rize'ye dönen Hüseyin Dilsiz, memleketinde kaktüs serası kurdu. Dilsiz, yetiştirdiği kaktüsler beğenilince çay bahçesini söküp oraya da kaktüs serası kurdu. Önceleri çay bahçesini söktüğü için insanların tepki gösterdiğini ve "Almancı geldi burada çaylıkları söktü dikenli kaktüsler dikecek. Onlar burada olur mu?" dediğini söyleyen Hüseyin Dilsiz, şimdilerde ise taleplere yetişemediğini belirtti.


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