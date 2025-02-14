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Köprü altında erkek cesedi bulundu!
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Köprü altında erkek cesedi bulundu!

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 18:56 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2025 18:56

Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde köprü altında 45 yaşındaki Kenan Başak'ın cesedi bulundu. Sağlık ve polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Batman'da köprü altında 45 yaşındaki erkek şahsın cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi'nde köprü altında hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 45 yaşındaki Kenan Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başak'ın cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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