SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Konya’da yeni doğmuş bebeği çöpe bıraktılar
Haberler Yaşam Videoları

Konya’da yeni doğmuş bebeği çöpe bıraktılar

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 16:04

Konya’da sokak üzerindeki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye kaldırılırken, polis bebeği bırakanları arıyor.

Olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak için evlerinden çıktığında çöp konteyneri içerisinden bebek sesi duydu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada mahalle sakinleri çöpteki kız bebeği çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine teslim edilen bebek, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan bebeğin sabah erken saatlerde doğmuş olduğu belirlendi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışma başlattı.


"Çok insan çocuk arıyor bulamıyor, bunlar bulup çöpe atıyor"


Mahalle sakinlerinden Ramazan Mankır, "Benim kiracı çöp atmak için dışarı çıkmış. Çöpe geldiğinde bir bebek sesi duymuş. Benim eşime haber vermiş durumu. Hanım gelmiş çıkartamamış, komşuyu çağırmış. O gelen kadın çocuğu çöpten çıkartmış. Polise haber verdik, sonra ambulans geldi hastaneye götürdü. Çok insan çocuk arıyor bulamıyor, bunlar bulup çöpe atıyor" dedi.


Mahalle sakinlerinden Salime Şimşek ise, "Sabah bir komşumuzun kiracısı çöp atmaya gelmiş, çöpün içinde çocuk görmüş. Bize haber verdi. Benim kiracım da baktı bir çocuk aldı çocuğu battaniyeye sardı. 112'ye haber verdik, sağlıkçılar götürdü" diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Ağabeyi ve yengesini öldüren sanık kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısında
13.11.2024Çarşamba
Burdur'da feci kaza! Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli kurye öldü
12.11.2024Salı
Bursa'da korkutan yangın büyümeden söndürüldü
12.11.2024Salı
Afyonkarahisar'da acı olay! Babasının kullandığı tıra arkadan çarpan genç sürücü hayatını kaybetti
12.11.2024Salı
Köylüler kayalıklarda mahsur kalan ineği 10 saatlik çalışmayla kurtardı
12.11.2024Salı
Bunlar da Var
Burdur’da feci kaza! Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletli kurye öldü 00:29
Burdur'da feci kaza!
12.11.2024Salı
Su Burcu Yazgı Coşkun siyahlar içinde paylaştı! O hallerine yorum yağdı: Bu güzellik beni öldürüyor 00:07
Su Burcu Yazgı Coşkun siyahlar içinde paylaştı!
12.11.2024Salı
İzmir’de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuğa uğurlandı! 20:55
Yangında hayatını kaybeden 5 kardeşe veda
12.11.2024Salı
Kendisini aldatan sevgilisinin evini bastı! Kaçmak isterken 3. kattan düşerek hayatını kaybetti! Her saniyesi anbean kamerada 02:29
Kendisini aldatan sevgilisinin evini bastı!
13.11.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA