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Konya’da iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı
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Konya’da iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 22.04.2025 23:17:35

Derebucak ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi yaralandı. Beyşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ise 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kırkkavak Mahallesi yolu güzergahındaki dağ yolunda, Abdullah A. yönetimindeki otomobil, Derebucak istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metreden uçuruma yuvarlandı. Otomobil, kayalıklar arasında taklalar atarak ağaçlık alanda durabildi .

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdullah A. ile araç içerisindeki C.A., D.G., İ.G., A.K. , ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Konya'nın Beyşehir ilçesi Hacıakif Mahallesi'nde , motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen bir diğer kazada, motosiklette bulunan C.D. ve M.S.D. yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili tahkikat devam ediyor.

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