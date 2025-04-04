SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Konya’da feci kaza: Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti
Haberler Yaşam Videoları

Konya'da feci kaza: Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 11:47

Konya’nın Meram ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi Şehir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Meram Yeniyol Caddesi'nden Gazi Caddesi istikametine seyir halinde olan T.A. yönetimindeki 42 AZC 723 plakalı BMW marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Ayşe Şimşek'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü T.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Anı Kamerada

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ayşe Şimşek'in önce yolun bir şeridini, ardından refüjden diğer şeridi geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrularak yere düştüğü anlar yer alıyor.

Görüntüler, hem kazanın dehşetini gözler önüne serdi hem de trafik güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Yetkililer, vatandaşları yaya geçitlerini kullanmaları ve sürücülerin hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.

SIRADAKİ VİDEO
Otobüsün önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada
04.04.2025Cuma
Tartıştığı kocasının boğazına bıçak sapladı
04.04.2025Cuma
İstanbul’da sis bulutları kartpostallık görüntü oluşturdu
04.04.2025Cuma
Sultangazi'de kayıp Elif Acar ağaca asılı bulundu!
04.04.2025Cuma
İstanbul'da iğrenç olay! 13 yaşındaki çocuğu otobüs durağında taciz etti | VİDEO
03.04.2025Perşembe
Bunlar da Var
🦅 BEŞİKTAŞ 1-3 GÖZTEPE 🔴 Geniş Özet İzle 📺 17:09
🦅 BEŞİKTAŞ 1-3 GÖZTEPE 🔴 Geniş Özet İzle 📺
03.04.2025Perşembe
BEŞİKTAŞ 1-3 GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ İZLE! 17:09
🦅 Beşiktaş 1-3 Göztepe | Maç özeti İzle ▶️
03.04.2025Perşembe
Körfez’de tavuk döner zehirlenmesi: Sayı 600’ü aştı! 2 kişi tutuklandı! 00:53
Körfez'de tavuk döner zehirlenmesi: Sayı 600'ü aştı! 2 kişi tutuklandı!
03.04.2025Perşembe
Beşiktaş’ta şoke eden kavga! Chamberlain ile Emirhan saha içinde tartıştı! 00:39
Beşiktaş'ta şoke eden anlar! Chamberlain ile Emirhan saha içinde tartıştı!
03.04.2025Perşembe
CANLI YAYIN