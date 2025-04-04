Konya’da feci kaza: Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 11:47

Edinilen bilgilere göre, olay Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi Şehir Caddesi üzerinde gerçekleşti. Meram Yeniyol Caddesi'nden Gazi Caddesi istikametine seyir halinde olan T.A. yönetimindeki 42 AZC 723 plakalı BMW marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Ayşe Şimşek'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü T.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Anı Kamerada

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ayşe Şimşek'in önce yolun bir şeridini, ardından refüjden diğer şeridi geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrularak yere düştüğü anlar yer alıyor.

Görüntüler, hem kazanın dehşetini gözler önüne serdi hem de trafik güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Yetkililer, vatandaşları yaya geçitlerini kullanmaları ve sürücülerin hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.