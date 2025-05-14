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Konya’da ev yangını: Yaşlı çift hayatını kaybetti
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Konya’da ev yangını: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 14.05.2025 22:42:47

Konya’nın Meram ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen Ahmet Başal (75) ve eşi Fatma Başal (61) hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Meram ilçesi Dere Mahallesi Çatak Sokak'ta, akşam saatlerinde meydana gelen yangında, tek katlı bir evde yaşayan Ahmet Başal (75) ve eşi Fatma Başal (61) dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından bir süre haber alınamayan yaşlı çift için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, evin camını kırarak içeriye girdi.

Evde meydana gelen küçük çaplı yangının oluşturduğu dumandan etkilenen çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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