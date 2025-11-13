PODCAST CANLI YAYIN
Komşusunu önce darp etti daha sonra pencereden attı: O anlar kamerada!

Komşusunu önce darp etti daha sonra pencereden attı: O anlar kamerada!

İstanbul Fatih’te dün akşam saatlerinde binadaki komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, bir kişi komşusunu önce darp etti, daha sonra ise binanın camından attı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kumkapı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı. Çatıya düşen şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi. O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı. Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bunlar da Var

Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Kepez'de dehşet! Polis memuru eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
Diyarbakır’da kaybolan polis memuru ölü bulundu
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!
İzmit'te korkunç kaza: 4 yaşındaki çocuk öldü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle