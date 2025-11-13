Kayıp Huriye ve Osman Helvacı olayında yeni gelişme! Mustafa Uslu detayı ortaya çıktı

PODCAST CANLI YAYIN
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’dan acı haber geldi. Günlerdir aranan anne ve oğlunun cansız bedenleri, ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, anne-oğulun kaybolmadan bir gün önce görüldükleri evin güvenlik kamerası görüntülerinde Mustafa Uslu’nun da 1 Kasım’da eve girdiği ortaya çıktı. Uslu’nun, küçük Osman’ın kendisini arayarak “Sen ne biçim adamsın?” dediğini söylemesi ve sonrasında Huriye Helvacı’ya ulaşamaması şüpheleri üzerine çekti. İşte detaylar...

