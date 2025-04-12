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Kocaeli’de trafik kazası: Hurdaya dönen araçlardan sürücüler yara almadan kurtuldu
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Kocaeli’de trafik kazası: Hurdaya dönen araçlardan sürücüler yara almadan kurtuldu

Giriş Tarihi: 12.04.2025 22:25:27

İzmit ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana gelen kazada, bir otomobil önce bariyere ardından başka bir araca çarptı. Şans eseri sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikameti Kandıra Sapağı yan yolda meydana gelen trafik kazasında, M.D. yönetimindeki 41 AVP 755 plakalı Volkswagen marka otomobil, yan yola girmek isterken önce bariyerlere, ardından İ.Y. yönetimindeki 34 EFM 195 plakalı BMW marka otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar hurdaya döndü.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, şans eseri sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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