Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan kaçtı

GEBZE'DE BIÇAKLI KAVGA: YARALI VE SALDIRGAN SOKAKTAN KAÇTI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla yaralanırken, saldırganla birlikte yaralı da olay yerinden kaçtı.

Olay, Mustafa Paşa Mahallesi 725 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçaklandı.

Bıçakla yaralanan şahıs ile onu yaralayan saldırgan, olayın hemen ardından bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.