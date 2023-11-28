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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 21:46 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 22:52

Kocaeli'de eski karısını öldürüp kaçan katil zanlısı Yalova'da yakalandı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ay önce boşandığı 3 çocuk annesi eski eşini tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı, yapılan operasyonla Yalova'da yakalandı.

Olay, 22 Kasım tarihinde Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28) eski eşi Vahyettin P. tarafından tabanca ile 3-4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın, kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar, 10 yıl önce evlendiği eşinden yaklaşık 1 ay önce de boşanmıştı.

YALOVA'DA OPERASYONLA YAKALANDI

Olay sonrasında kaçarak kayıplara karışan Vahyettin P.'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Yalova Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı'nca katil zanlısının izine rastlanıldı. Vahyettin P., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla Yalova'da bulunan ikametine yakın başka bir evde yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı, cinayet büro ekiplerine teslim edildi.

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