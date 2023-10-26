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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 23:06 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 23:38

Kocaeli'de akılalmaz olay! Yeni doğan bebeği su kanalına bırakan kadın gözaltına alındı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su kanalının yakınından geçen vatandaşlar bebek sesi duyunca durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler yeni doğan bebek buldu. Polisin çalışmaları sayesinde bebeği bırakan kadın kısa sürede yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğmuş kız bebeğini su kanalına bırakan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. İlçeye bağlı Malta Mahallesi 32. Ada'daki su kanalının çevresindeki çalılıklardan bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi.

SU KANALININ YANINDA YENİ DOĞMUŞ BİR BEBEK BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde su kanalının kenarında yeni doğmuş kız bebek bulundu. Bebek sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken polis de kimin bıraktığını araştırmaya başladı.

KAMERA KAYITLARINI İZLEYEN POLİS ZANLIYI BULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını izleyince bebeğin bir kdın tarafından bırakıldığını gördü. Adresi tespit edilen zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan, Kocaeli Şehir Hastanesinde yapılan tetiklerde 1 haftalık olduğu tespit edilen bebeğin, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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