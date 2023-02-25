Arnavutköy'de kız öğrenci kavgası! Saç saça kavga kamerada

Arnavutköy'de yaşları 11 ila 14 arasında değişen bir grup kız öğrenci sokak ortasında kavga etti. Bir grup kız öğrenci başka bir kız öğrenciyi saçından tutarak sürükledi tekmelerle saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Arnavutköy'de yaşları 11 ila 14 arasında değişen bir grup kız öğrenci sokak ortasında kavga etti. Bir grup kız öğrenci başka bir kız öğrenciyi saçından tutarak sürükledi tekmelerle saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Arnavutköy'de yaşları 11 ila 14 arasında değişen bir grup kız öğrenci sokak ortasında kavga etti.
KIZLAR SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİ
Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yaşları 11 ila 14 arasında değişen 9 kişilik bir grup kız öğrenci sokak ortasında saç saça kavga etti.
O ANLAR KAMERADA
Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, diğer öğrencilerin, bir öğrenciyi saçından tutarak sürüklediği, tekmelerle saldırdığı görüldü.
Öte yandan kavgayı birileri cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kimsenin ayırmaması dikkat çekti.