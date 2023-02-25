Arnavutköy'de kız öğrenci kavgası! Saç saça kavga kamerada

Arnavutköy'de yaşları 11 ila 14 arasında değişen bir grup kız öğrenci sokak ortasında kavga etti.

KIZLAR SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİ

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yaşları 11 ila 14 arasında değişen 9 kişilik bir grup kız öğrenci sokak ortasında saç saça kavga etti.

O ANLAR KAMERADA

Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, diğer öğrencilerin, bir öğrenciyi saçından tutarak sürüklediği, tekmelerle saldırdığı görüldü.

Öte yandan kavgayı birileri cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kimsenin ayırmaması dikkat çekti.