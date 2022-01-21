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Kırıkkale'de 3 gün önce kaybolan 35 yaşındaki kadın her yerde aranıyor

Kırıkkale'de 3 gün önce kaybolan 35 yaşındaki kadın her yerde aranıyor
21.01.2022 15:25

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 3 gün önce kaybolan Hayriye U.'yu (35) arama çalışmaları, aracı ve montunun bulunduğu Kapulukaya Baraj Gölü ve çevresinde bugün de devam ediyor.

Yaşam Videoları

Bahşılı ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi Hayriye U., 3 gün önce sabah saatlerinde aracıyla çıktığı evine bir daha dönmedi.

Yakınları, Hayriye U.'ya ulaşamayınca durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Harekete geçen ekipler, Hayriye U.'nun kullandığı 71 AAZ 247 plakalı otomobilini ve montunu, Karaahmetli köyü yakınlarındaki Kapulukaya Baraj Gölü yakınlarında buldu.

Bunun üzerine çalışmalar, baraj gölü çevresinde yoğunlaştırıldı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına, Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek verdi.

JAK ekipleri, su altı kameralarıyla görüntü aldı, AKUT ekipleri ise termal kamera ve dron ile göl üzerinde arama yaptı.

Dalgıçlar da su altında arama gerçekleştirdi.

Bugün sabah saatlerinde tekrar başlatılan arama çalışmalarda henüz Hayriye U.'dan ize rastlanılmadı.

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