Kimlik yenileme için son gün ne zaman? Kimlik değiştirme ücreti ne kadar ve randevu nasıl alınır? 05.12.2019 16:59

2020 yılı için geri sayım başladı. Ehliyet ve kimliklerini henüz değiştirmemiş olan vatandaşlar yeni yılın yaklaşmasıyla beraber kimlik yenileme işlemleri hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yakın bir süreçte kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerine dair detaylar ve son tarihler vatandaşlara duyurulmuştu. Peki, Kimlik yenileme için son gün ne zaman? Kimlik değiştirme ücreti ne kadar ve randevu nasıl alınır?

Kimlik yenileme için son gün ne zaman? Kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerine dair detaylar şu sıralar araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet değiştirme için son gün hakkında detaylı bilgi vatandaşlarla paylaşılmıştı. Bu kapsamda vatandaşların arama motorlarında merakla araştırdığı sorular arasında "Kimlik yenileme için son gün ne zaman?" sorusu bulunuyor. Peki, kimlik değiştirme ücreti ne kadar ve randevu nasıl alınır? İşte kimlik yenileme işlemi hakkında bilgiler...

EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kimlik ve ehliyet yenilemek için ilk olarak randevu almanız gerekiyor. Kimlik ve ehliyet başvuruları için randevu.nvi. gov.tr internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabiliyor.

Randevunuza gününde gitmezseniz sistem yeni randevu almanızı 1 ay engelliyor. Randevu günü gidemeyecekseniz, almış olduğunuz randevuyu en az yarım saat önce iptal etmeniz gerekiyor.

KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME BAŞVURU BELGELERİ

- Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

- 22.5 liralık (değerli kağıt bedeli) değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont. Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

ÜCRETLER NE KADAR?

Kimlik değiştirme: 22.50 TL

Evlilik sebebiyle kimlik değişimi: 22.50 TL

Eski kimlik değiştirme: 22.50 TL

Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL

Kimlik kaybı: 45 TL