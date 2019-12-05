Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ilk kez A Haber'e konuştu | Ceren Özdemir nasıl öldürüldü? 05.12.2019 15:42

Salı akşamı Ordu'da oturduğu evin kapısından içeri girerken kalbinden bıçaklanarak vahşice katledilen Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen genç kızın babası Yılmaz Özdemir ise ilk kez A Haber'e konuşarak olay anını anlattı. İşte acılı babanın sözleri...

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Ceren Özdemir'in acılı babası Yılmaz Özdemir A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'a konuştu. "Ceren çocukluğundan beri çok aktifti. 20 yılı başarılarla dolu. Konservatuar, çocukluğunda bale öğrencisiydi." diye konuşan Baba Özdemir, "Güzel Sanatlar Fakültesi 3. Sınıf öğrencisiydi. Ayrıca fotoğraf ve kameramanlık bölümünü açık öğretimden okumaya başladı. Tiyatro yapıyordu. Piyano, keman çalıyordu." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BENİM KIZIM GİTTİ YARIN BAŞKALARININ KIZLARI GİTMESİN"

Baba Yılmaz Özdemir, "Kadın cinayetlerine bu yaşımıza kadar hep karşı durduk. En yakın zamanda özge kızımız gitti bugün benim kızım gitti yarın başkalarının kızları gitmesin. Buna bir önlem alınsın." dedi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Ceren'in vahşice katledildiği olayın olduğu anla ilgili Baba Özdemir, "Kızım eve geliyor otomatik çalışmadığı için ablası anahtarı atıyor. Arkasından bir şahıs geliyor ve onu bıçaklıyor. Kızım eve çıkmayınca ablası aşağı iniyor. İlk müdahaleyi yapıyor ama çocuğum ablasının kucağında kalıyor." diye konuştu.