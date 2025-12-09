Kendi eşini öldürmeye geldi görevlinin eşini öldürdü

KÖŞK MAHALLESİ'NDE KANLI SALDIRI

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir buçuk yıldır boşanma aşamasında olduğu Y.Ş.'nin Köşk Mahallesi Yuva Sokak'taki evine girmeye çalışan İ.Ş. (51), kapıyı açamayınca dışarı çıktı. Bu sırada bina girişinde görevlinin eşi M.G. (36) ile karşılaşan İ.Ş., M.G.'yi çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.G., kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan İ.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.