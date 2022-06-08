Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına 6 yıl hapis cezası

FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi yapılanmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un yeniden yargılandığı davada mahkeme, Gürsul’u 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 25.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fatih Gürsul ve avukatı hazır bulundu.