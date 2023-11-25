Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.



Keçiören'de komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Kavgada pompalı tüfek kullanıldığı, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.





ANKARA'DA İLK KOMŞU DEHŞETİ

Ankara'da gürültü nedeniyle çıkan tartışmada aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldüren Tahsin Ünsür (72), tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahsin Ünsür, emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesine gönderildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Tahsin Ünsür, 2 yıldır gürültü nedeniyle maktullerle arasında sorun olduğunu, çocukların evde top oynadıklarını ve ses yaptıklarını öne sürdü.

Olay günü de gürültü nedeniyle sinirlendiğini aktaran Tahsin Ünsür, tüfekle cinayetleri işlediğini anlattı.

Akli dengesinin yerinde olduğu öğrenilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından 5 kez "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

OLAY

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta 22 Kasım'da gürültü gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, üst kat komşusu Hamdi Turgut (41), annesi Behiye (71), eşi Sunay (40) ve çocukları Mustafa (13) ile Ceyda (11) Turgut'u tüfekle öldürmüştü.

Şüpheli Tahsin Ünsür, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.