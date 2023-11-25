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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 14:31 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 14:39

Keçiören son dakika haberi: Ankara'da ikinci komşu dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi! Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Geçtiğimiz gün yaşanan komşu dehşetinde 2'si çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldürülmüştü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.


Keçiören'de komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Kavgada pompalı tüfek kullanıldığı, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.


ANKARA'DA İLK KOMŞU DEHŞETİ
Ankara'da gürültü nedeniyle çıkan tartışmada aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldüren Tahsin Ünsür (72), tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tahsin Ünsür, emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesine gönderildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Tahsin Ünsür, 2 yıldır gürültü nedeniyle maktullerle arasında sorun olduğunu, çocukların evde top oynadıklarını ve ses yaptıklarını öne sürdü.

Olay günü de gürültü nedeniyle sinirlendiğini aktaran Tahsin Ünsür, tüfekle cinayetleri işlediğini anlattı.

Akli dengesinin yerinde olduğu öğrenilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından 5 kez "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

OLAY
Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta 22 Kasım'da gürültü gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, üst kat komşusu Hamdi Turgut (41), annesi Behiye (71), eşi Sunay (40) ve çocukları Mustafa (13) ile Ceyda (11) Turgut'u tüfekle öldürmüştü.

Şüpheli Tahsin Ünsür, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

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